Intel работает над поддержкой сразу двух видеокарт

На этой неделе Intel продемонстрировала свои видеокарты Arc Gaming и Arc Pro SIGGRAPH, и один из представителей компании подтвердил, что синяя команда готова к поддержке нескольких графических процессоров через свой oneAPi. Прошло несколько лет с тех пор, как AMD и NVIDIA отказались от какой-либо поддержки нескольких графических процессоров для своих видеокарт потребительского уровня. Хотя эта технология все еще существует в сегменте серверов и высокопроизводительных вычислений, она более или менее исчезла из игровой сцены.

Причина в плохом масштабировании и ценности, которую API-интерфейсы с несколькими графическими процессорами предлагают в играх, а наличие поддержки нескольких графических процессоров в движках означает, что разработчикам приходится выполнять дополнительную тяжелую работу для чрезвычайно небольшой пользовательской базы. С другой стороны, приложения для создания контента и серверные рабочие нагрузки могут предложить более эффективное использование нескольких графических процессоров, и мы видели, как NVIDIA с ее дизайном MIG (Multi-Instance GPU) и AMD с ее чипсетами GPU завоевывают позиции в сегменте высокопроизводительных вычислений. У Intel есть аналогичный дизайн, который скоро появится в Ponte Vecchio и его будущей итерации Rialto Bridge, которая будет использовать преимущества пакета oneAPi с несколькими графическими процессорами. Интересно посмотреть на производительность в этом случае и на что способна система.
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