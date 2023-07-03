Intel работает над трассировкой лучей на бюджетных видеокартах

Вчера компания Intel раскрыла свои планы по внедрению собственного метода трассировки лучей с использованием нейронной сети для всех видов графических процессоров в условиях реального времени при создании изображений. Согласно информации инсайдеров, Intel опубликовала несколько научных статей, в которых рассказывается о преимуществах рендеринга на базе нейронной сети в режиме реального времени для трассировки лучей, шейдинга и не только. Компания верит в возможность применения нейронного рендеринга во всём своем ассортименте графических процессоров, чтобы обеспечить более быструю и эффективную трассировку лучей без необходимости покупать мощный игровой компьютер.

Intel работает над несколькими нейронными инструментами, которые позволяют осуществлять трассировку лучей в реальном времени со сжатием на уровне 70-90% от оригинальных рендереров. При этом нейронный рендеринг также может предложить лучшую производительность по сравнению с конкурентами, но это пока что под большим вопросом. В демонстрации, предоставленной Intel, компания показала, что эти эффективные алгоритмы позволяют осуществлять трассировку лучей на менее мощных и более бюджетных графических процессорах. И, что самое важное, компания Intel утверждает, что её подход позволяет не только осуществлять трассировку лучей в реальном времени на бюджетных графических процессорах Arc, но также на встроенных графических процессорах — на текущий момент это звучит как фантастика.
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