Intel работает над трассировкой лучей на бюджетных видеокартах

Intel работает над несколькими нейронными инструментами, которые позволяют осуществлять трассировку лучей в реальном времени со сжатием на уровне 70-90% от оригинальных рендереров. При этом нейронный рендеринг также может предложить лучшую производительность по сравнению с конкурентами, но это пока что под большим вопросом. В демонстрации, предоставленной Intel, компания показала, что эти эффективные алгоритмы позволяют осуществлять трассировку лучей на менее мощных и более бюджетных графических процессорах. И, что самое важное, компания Intel утверждает, что её подход позволяет не только осуществлять трассировку лучей в реальном времени на бюджетных графических процессорах Arc, но также на встроенных графических процессорах — на текущий момент это звучит как фантастика.