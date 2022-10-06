Intel уже готовит видеокарты на архитектуре Arc Battlemage

Вероятно, преимущество новой архитектуры будет именно в вычислительной мощности с плавающей запятой — пока что у Intel есть варианты видеокарт, которые способны конкурировать исключительно с RTX 3060 и видеокартами того же уровня. Это значит, что даже флагманская карта А770 не может тягаться с более мощными решениями, хотя это выглядит вполне логичным. В новом же поколении производитель покажет более мощное решение, которое сможет выйти почти на уровень флагманов нового поколения — тогда можно будет говорить о каком-либо успехе. Будем ждать с нетерпением поколение видеокарт Arc Battlemage, так как это на самом деле важная веха в развитии сегмента видеокарт. И, конечно, хотелось бы, чтобы стоимость оставалась такой же привлекательной.