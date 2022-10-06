Intel уже готовит видеокарты на архитектуре Arc Battlemage

Два года назад, когда компания Intel только объявила о своём желании выпускать дискретные видеокарты, многие пользователи отнеслись к этому с долей иронии — никто не верил, что можно просто взять и выйти на рынок видеокарт, когда там годами доминируют NVIDIA и AMD. Но оказалось, что Intel смогла — компания выпустила достаточно качественное решение, которое вполне способно конкурировать с крупнейшими игроками на рынке. Но теперь производитель не думает останавливаться на достигнутом — компания уже сейчас заявила, что готовит видеокарты на архитектуре Arc Battlemage, которая будет гораздо лучше того, что сейчас есть у Intel. Это звучит обнадёживающе, особенно если учитывать, что компания только представила текущее поколение.

Вероятно, преимущество новой архитектуры будет именно в вычислительной мощности с плавающей запятой — пока что у Intel есть варианты видеокарт, которые способны конкурировать исключительно с RTX 3060 и видеокартами того же уровня. Это значит, что даже флагманская карта А770 не может тягаться с более мощными решениями, хотя это выглядит вполне логичным. В новом же поколении производитель покажет более мощное решение, которое сможет выйти почти на уровень флагманов нового поколения — тогда можно будет говорить о каком-либо успехе. Будем ждать с нетерпением поколение видеокарт Arc Battlemage, так как это на самом деле важная веха в развитии сегмента видеокарт. И, конечно, хотелось бы, чтобы стоимость оставалась такой же привлекательной.
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест то…
Карты сложились удачно для геймеров, обвал криптовалюты, изменения с Ethereum, а также курс доллара к руб…
NVIDIA GeForce RTX 4090 слили в сеть до релиза…
Были раскрыты новые подробности о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080, касающиеся печатной пла…
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокар…
Обвал криптовалюты спровоцировал ожидаемо закрытие ферм крупных майнеров, на этом же фоне снизился спрос …
MSI и ASUS готовят ПК на видеокартах Intel…
ASUS и MSI намерены обновить свои текущие линейки готовых ПК графическими картами Intel Arc A380 и A310. …
Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Master получилась просто огр…
Если вы следите за рынком видеокарт, то знаете, что недавно компания NVIDIA официально представила свои н…
NVIDIA готовит сразу две RTX 4070…
Ранее мы сообщали о спецификациях видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, которая, как утверждается, предлага…
Характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 вновь слили в сеть…
Буквально вчера мы узнали о новой спецификации видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, и, похоже, у Kopite7ki…
NVIDIA представила серверные процессоры Grace…
Во время мероприятия Hot Chips 34 NVIDIA раскрыла новые подробности о своих процессорах Grace, чипах Orin…
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусовОбзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor