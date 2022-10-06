Intel уже готовит видеокарты на архитектуре Arc Battlemage

Два года назад, когда компания Intel только объявила о своём желании выпускать дискретные видеокарты, многие пользователи отнеслись к этому с долей иронии — никто не верил, что можно просто взять и выйти на рынок видеокарт, когда там годами доминируют NVIDIA и AMD. Но оказалось, что Intel смогла — компания выпустила достаточно качественное решение, которое вполне способно конкурировать с крупнейшими игроками на рынке. Но теперь производитель не думает останавливаться на достигнутом — компания уже сейчас заявила, что готовит видеокарты на архитектуре Arc Battlemage, которая будет гораздо лучше того, что сейчас есть у Intel. Это звучит обнадёживающе, особенно если учитывать, что компания только представила текущее поколение.

Вероятно, преимущество новой архитектуры будет именно в вычислительной мощности с плавающей запятой — пока что у Intel есть варианты видеокарт, которые способны конкурировать исключительно с RTX 3060 и видеокартами того же уровня. Это значит, что даже флагманская карта А770 не может тягаться с более мощными решениями, хотя это выглядит вполне логичным. В новом же поколении производитель покажет более мощное решение, которое сможет выйти почти на уровень флагманов нового поколения — тогда можно будет говорить о каком-либо успехе. Будем ждать с нетерпением поколение видеокарт Arc Battlemage, так как это на самом деле важная веха в развитии сегмента видеокарт. И, конечно, хотелось бы, чтобы стоимость оставалась такой же привлекательной.