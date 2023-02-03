Intel уже работает над видеокартами Xe2-HPG и Xe2-LPG

Некоторое время назад никто не мог поверить в то, что компания Intel сможет выйти на рынок видеокарт, потому что это казалось слишком амбициозной задачей. Всё же компании нужно было разработать архитектуру, наладить производство, найти компании-партнёры, проработать драйвера и многое другое — некоторым компаниям на это понадобилось много лет. Но у Intel получилось — видеокарты производителя уже сейчас продаются, они стоят вполне адекватных денег, при этом предоставляют необходимую производительность в работе и видеоиграх. Собственно, примерно это мы и ожидали от первой линейки видеокарт синей компании — не слишком феноменальную производительность, но вполне адекватную, чтобы пользователь мог с комфортом насладиться происходящим на экране.

Но теперь компания заговорила о втором поколении графических чипов — Xe2-HPG и Xe2-LPG. Это значит, что на достигнутом производитель останавливаться не планирует и в ближайшем будущем будет представлено ещё очень много различных видеокарт, которые будут обладать более высокой производительностью за ту же адекватную сумму денег. Постепенно компания сможет нарастить производительность, чтобы выйти на один уровень с NVIDIA и AMD, но при этом новинки Intel будут дешевле, чтобы привлечь аудиторию потребителей. Так что если вы сомневались, что производитель сможет вырваться в лидеры, то самое время менять своё мнение — уже сейчас компания находится в топ-3. И, вероятно, имеет все шансы подняться выше.