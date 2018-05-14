Intel выпускает Optane 905P

Intel готовит обновление для Optane 900P. Будет две версии: один PCIe SSD с логотипом Intel Blue, а другая - модель M2.Похоже, что размеры тома будут отличаться от существующих моделей 900p, спецификации для Optane SSD 905P в целом также немного отличаются. Среди прочего, потребление энергии в режиме ожидания будет увеличено с 2 до 7 Вт, что совсем не хорошо.Тем не менее, более подробные спецификации производительности и точных размеров накопителей в настоящее время отсутствуют, но стоимость модели на 960 ГБ (~ 1600 долларов США) и 480 ГБ (при цене ~ 660 долларов США).