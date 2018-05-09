Intel выпустила 2,5-дюймовые твердотельные накопители с большим объемом

Intel выпустила твердотельные накопители серии DC P4510, оснащенные 64-слойным TLC NAND с вертикальным расположением. Эти устройства хранения данных имеют емкость хранения до 8 ТБ.Intel предложит модели 1, 2, 4 и 8 ТБ, а также серии DC P4511 серии M2 ssds с объемом памяти 1 и 2 ТБ.Серия P4510 обеспечивает в четыре раза больше терабайт на сервер и обеспечивает в 10 раз лучшую случайную латентность чтения при качестве обслуживания 99,99%. Память также может выполнять до двух операций ввода-вывода в секунду (IOPS) на терабайт. С августа 2017 года диски объемом 1 и 2 ТБ доставляются поставщикам облачных услуг (CSP) с большим объемом, а емкости 4 и 8 Тб теперь доступны для CSP и массового рынка.