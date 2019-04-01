Интеллектуальная камера безопасности Neos SmartCam Full HD

Следите за своим пространством с помощью интеллектуальной камеры безопасности Neos SmartCam Full HD.

Это умное домашнее устройство с записью видео Full HD, оснащено двусторонней аудио связью, автоматическим включением, ночным видением и бесплатным облачным хранилищем. Простое в установке приложение Neos SmartCam проведет вас через всю настройку. Благодаря гибкой конструкции вы можете легко направить интеллектуальную камеру в любом направлении. Магнитное основание гарантирует, что оно останется именно там, где вы его закрепили. При обнаружении шума или движения камера автоматически записывает 12-секундное видео. Видео хранится в течение двух недель в безопасном облаке AWS, в котором используется сквозное шифрование. Вы сможете загружать видео с Neos SmartCam прямо на свой смартфон и настраивать свои оповещения через приложение.