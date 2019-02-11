Слушайте музыку с эстетически привлекательного устройства Yanko Eclipse Zero Sound.

Это устройство не похоже на обычный динамик. Интеллектуальный динамик Eclipse Zero Sound имеет полую секцию посередине. Эта уникальная особенность позволяет кольцам динамиков улучшать акустику. Кроме того, квадратное кольцо обеспечивает лучший звук, чем традиционные конструкции колонок. Eclipse Zero Sound также можно установить разными способами.

Точно так же вы можете повесить его на стену или поставить на подставку ил стол. Помимо нескольких вариантов монтажа, динамик также является портативным, что позволяет перемещать его из комнаты в комнату. Благодаря своему гладкому и современному дизайну, Eclipse Zero Sound легко вписывается в любой домашний декор.