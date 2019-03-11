Интеллектуальный динамик Eufy Genie

Anker объявил о выпуске своего нового интеллектуального динамика Eufy Genie.

Eufy Genie - интеллектуальный динамик с голосовым управлением, основанный на интеллектуальной системе голосового управления Alexa от Amazon. Он имеет возможность контролировать ваши умные домашние устройства, отвечать на ваши вопросы, воспроизводить музыку, устанавливать календари и сообщать о погоде, новостях и многом другом. Динамик поставляется с «Alexa» в качестве команды активации и обнаруживает голос со всех сторон. В соответствии с брендом, умный динамик имеет гладкий и компактный дизайн, который способствует его мобильности. Он также подключается к сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Стоимость динамиков Eufy Genie составляет 68 долларов.