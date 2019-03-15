Используйте быстро реагирующий интеллектуальный видеодомофон RemoBell S Smart Video.

Это устройство, заменяет существующий проводной дверной звонка, который обеспечивает видео 1080p Full HD и расширенное обнаружение движения. В комплекте с настраиваемыми зонами движения, вы можете указать дверному звонку RemoBell S именно то, где вы хотите его видеть. Предлагая обнаружение движения на основе видео и широкий угол обзора, позволяет вам отслеживать и записывать действия входной двери в режиме реального времени. Кроме того, он отправляет мгновенные push-уведомления на ваш смартфон, чтобы вы всегда были в курсе событий. Быстро реагирующий интеллектуальный видеодомофон, обеспечивающий круглосуточное наблюдение за входной дверью, также имеет двустороннюю связь и инфракрасное ночное видение. RemoBell поставляется с Amazon Alexa, Google Home и IFTTT для использования в режиме громкой связи.