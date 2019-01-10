Интересный рюкзак Pix Backpack с дисплеем

На выставке CES 2019 представили рюкзак с ретро-эстетическим дисплеем Pix Backpack.

Данный рюкзак управляется через специальное мобильное приложение. Приложение имеет библиотеку изображений, анимации, виджетов и даже игр, которые заполняют цветной экран с низким разрешением, или вы можете сделать свою собственную пиксельную графику с помощью простого редактора.

С чисто функциональной точки зрения рюкзак имеет хорошую форму и изготовлен из приятного и прочного материала. Есть множество внутренних карманов, светодиодный дисплей, замаскированный слоем ткани, не добавляет веса рюкзаку. Вся электроника является водонепроницаемой, а сам дисплей полностью гибким и, как правило, долговечным. Стоимость рюкзака будет составлять 260 долларов.