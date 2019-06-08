Исследование подтвердило, что Apple и Huawei делают самые качественные телефоны

Исследовательская фирма Harris Interactive следила за 130050 послепродажными вмешательствами крупной европейской розничной сети электроники Darty и составила список брендов, которые требовали минимального ремонта в течении стандартных 2 лет гарантии.

Оказывается, что телефоны Huawei и Honor, а также Apple занимают первую тройку производителей устройств, чьи телефоны имеют наименьшую вероятность поломки в течение этого периода. В исследовании также подтвердились наихудшие опасения производителей в этой индустрии. В нынешнее время средняя продолжительность владения смартфоном составляет 3 года. Это связано с тем, что телефоны теперь служат дольше, прежде чем пользователи решат приобрести новенький аппарат.