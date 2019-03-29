Источники: Samsung Galaxy S10 5G будет стоить $1220

В сети появились подробности о ценах на топовый смартфон Samsung Galaxy S10 5G, продажи которого начнутся уже в следующем месяце. По словам источника, Samsung Galaxy S10 5G выйдет в Южной Корее 5 апреля, а уже 26 апреля появится в США. Версия на 8 ГБ ОЗУ и 256 флэш-памяти будет стоить 1220 долларов, а вариант с 512 ГБ флеш-памяти обойдется в 1360 долларов.

Напомним, что Galaxy S10 5G оснащается поддержкой сетей 5G, увеличенным 6,7 дюймовым дисплеем, основную камеру с датчиками на 12 Мп, 12 Мп, 16 Мп и датчиком глубины, фронтальной камерой разрешением 10 Мп и датчиком глубины, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт.