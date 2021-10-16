JAKEMY профессиональная аккумуляторная электрическая отвертка и дрель

Высококачественный набор электрических отверток и сверл JAKEMY оснащен аккумулятором большой емкости для регулировки скорости с противоскользящей силиконовой ручкой.

Противоскользящий силикон с обеих сторон придает ощущение хорошей текстуры, также он гарантирует, что винт не потеряется из-за скольжения отвертки. Конструкция увеличила точность и устойчивость при повороте шурупов. Просверливание отверстий и заворачивание шурупов в деревянных стенах или акриловом материале. Этот продукт достаточно стабилен, чтобы сверлить и привинчивать любой материал без проблем. Оснащенный 18 универсальными битами из нержавеющей стали (10 отверток и 8 сверл), он обеспечивает долговечность продукта. Сильное сверло работает с любым материалом.

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