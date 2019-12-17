JBL Reflect Eternal работает без зарядки

Официально представлены беспроводные наушники JBL Reflect Eternal, которые не требуют подзарядки от розетки. Производитель решил использовать довольно интересную технологию, которая генерирует энергию от солнечных лучей. То есть, корпус новых наушников покрыт специальным материалом, который заряжается от солнечных лучей и передает этот заряд на батарею устройства. Производитель заявляет, что новинка может заряжаться даже от солнечных лучей в помещении, что тоже довольно круто. Вы можете слушать музыку, ходить по улице и не думать даже о том, что ваше устройство в определенный момент потеряет подзарядки. Очень необычное решение, которое явно понравится активным пользователям, которые используют наушники для прогулок.