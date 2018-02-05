JEDEC выпускает Universal Flash Storage версии 3.0

JEDEC анонсировала спецификацию UFS версии 3.0 (Universal Flash Storage). Обновленный стандарт должен предлагать «увеличение производительности 2x по сравнению с предыдущими версиями спецификации», которое достигает максимальной теоретической скорости 2,9 ГБ / с. Новый стандарт также добавляет повышенное энергопотребление, температуру и уведомления о событиях.JEDEC Solid State Technology Association, мировой лидер в разработке стандартов для индустрии микроэлектроники, сегодня объявила о выпуске Universal Flash Storage (UFS) версии 3.0, JESD220D. Кроме того, были опубликованы новые обновления соответствующих стандартов, JESD223D UFSHCI и JESD220-2A UFS Card Extension. UFS 3.0, разработанный для мобильных приложений и вычислительных систем, требующих высокой производительности с низким энергопотреблением, является первым стандартом для внедрения MIPI M-PHY HS-Gear4 со скоростью передачи данных до 11,6 Гбит / с на полосу движения, увеличение производительности по сравнению с предыдущими версиями спецификации.