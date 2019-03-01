Ячеистый маршрутизатор Xiaomi Mi WiFi

Компания Xiaomi в сотрудничестве с Qualcomm представила свой ячеистый маршрутизатор Mi WiFi. Маршрутизатор имеет четыре усилителя - по два для сетей 2,4 ГГц и 5 ГГц. Вы можете использовать любой из них для соединения двух маршрутизаторов, создавая базовую ячеистую сеть со скоростью до 2567 Мбит/с. Кроме того, маршрутизатор поддерживает сетевую линию электропередачи на случай отсутствия четкого беспроводного питания. Каждый маршрутизатор имеет три гигабитных порта Ethernet на борту. Первоначальная настройка очень проста, просто подключите маршрутизатор к приставке вашего интернет-провайдера - подойдет любой порт, два других можно использовать в качестве портов локальной сети.