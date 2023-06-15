Японские специалисты протестировали китайскую видеокарту Moore Threads MTT S80

Японское информационное издание PC Watch сумел получить для тестирования китайскую графическую карту Moore Threads MTT S80 — эта карта использует графический процессор, который, несмотря на информацию о самой компании Moore Threads, предположительно, использует архитектуру Imagination Technologies PowerVR. И стоит сразу уточнить, что данная карта точно не попадает в список лучших моделей, даже если мы вернёмся назад к 2015 году, но очень важно посмотреть на то, как эта видеокарта ведёт себя в реальных играх и как она справляется с бенчмарками мирового уровня. Стоит напомнить, что данная видеокарта использует архитектуру Chunxaio и оснащена 4096 ядрами MUSA, тогда как графический процессор работает на частоте 1,8 ГГц, а пиковая производительность составляет 14,2 ТФлопс.

Тестирование, проведённое журналистами PC Watch, показало наличие 16 ГБ памяти GDDR6, которая подключается к графическому процессору через шину 256 бит для обеспечения пропускной способности 448 ГБ/сек. Правда, хотя характеристики новинки выглядят весьма привлекательными, видеокарта MTT S80 потребляет достаточно много энергии — около 255 Вт при пиковых нагрузках. Возможно, поэтому она оснащена трехвентиляторной системой охлаждения. Кроме того, что особенно интересно, карта использует разъём PCI Express Gen5 x16, вот только проверить его работоспособность пока что невозможно и никакой выгоды от использования этого поколения интерфейса просто нет.