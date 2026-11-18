Японский телефон Infobar Zero оценили в 200 долларов

Японский оператор KDDI представил кнопочный телефон Infobar Zero — первое за восемь лет устройство в культовой линейке au Design, внешний вид которого разработал знаменитый промышленный дизайнер Наото Фукасава. Аппарат создан по концепции цифрового детокса: в нём принципиально отсутствуют веб-браузер и приложения социальных сетей, а возможности сведены только к голосовым вызовам и обмену SMS в фирменном корпусе с двухцветной цифровой клавиатурой.

Новинку оснастили четырёхъядерным процессором MediaTek MT8765WA, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, скромной 2-мегапиксельной камерой для снимков с лёгким ретроэффектом, современным разъёмом USB-C, поддержкой сетей 4G LTE, модулем Bluetooth 4.2 и связкой из физической nanoSIM и виртуальной eSIM. При этом встроенный Wi-Fi разрешено использовать исключительно для обновления прошивки и регистрации eSIM, а чип NFC и влагозащиту в телефон добавлять не стали. В Японии продажи Infobar Zero стартуют 25 декабря по цене эквивалентной цене в 200 долларов.