Jaybird Tarah Pro для спортсменов

В последнее время беспроводные наушники стали пользоваться повышенным спросом — пользователи очень рады возможности приобрести неплохой вариант за адекватные деньги и забыть о проводном подключении. Проблема лишь в том, что в этой ситуации вам нужно постоянно переживать об уровне заряда своей гарнитуры, так как рано или поздно заряд батареи падает. Новинка под названием Jaybird Tarah Pro в этом плане очень хороша — нам обещают 14 часов активно работы с музыкой в ушах. Учитывая, что обычно тренировки в зале отнимают часа два, одного заряда батареи вам точно хватит на неделю активной работы. На счет звучания пока что рано говорить, ведь наушники только-только завезли и детальных тестов пока что нет. Но, для спортивных задач идеального звучания и не нужно, там главное заглушить окружающий мир.