К 2026 году рынок аксессуаров для телефонов составить 74 миллиарда долларов

По прогнозам, к 2026 году американский рынок аксессуаров для мобильных телефонов будет стоить почти 75 млрд. долл. США. В настоящее время он может продемонстрировать впечатляющий совокупный годовой темп роста (CAGR), равный 13,7%. Этот рынок состоит из защитных аксессуаров, таких как защитные пленки, но также распространяется и на такие устройства, как умные часы; беспроводные аудио продукты; фитнес-трекеры и расширяемая память.

Этот рынок в прошлом году стоил 28,52 млрд долларов, примерно 25% из которых приходилось на наушники. Считается, что сектор для этих продуктов способен удерживать долю этого размера, более или менее, до 2026 года. Тем не менее, считается, что сектор гарнитур VR / AR сможет достичь наибольшего роста в следующем десятилетии.

Считается, что рынок аксессуаров для телефонов обусловлен спросом на LTE-соединения и использование облаков в США. Было обнаружено, что наиболее выдающимися производителями в этом пространстве являются такие, как Sennheiser; Samsung; Sony; Plantronics; Energizer; BYD и Apple.