К релизу готовится новая NVIDIA Shield TV

На просторах интернета появилась информация о том, что компания NVIDIA готовит к продаже свою новую игровую консоль NVIDIA Shield TV. Это весьма достойное решение, которое выглядит привлекательно и будет предоставлять пользователям весьма неплохой набор бонусов. К примеру, вы сможете играть в игры, смотреть контент и пользоваться стриминговыми сервисами. Пока что информации о характеристиках устройства нет, да и сложно говорить о том, каким же выйдет новый проект, если о нем в целом информации крайне мало. Но, производитель уверен, что новая приставка позволит вам иначе смотреть на рынок компактных устройств и если вы большой фанат консольного гейминга, то стоит подождать официального анонса данного продукта. Он вам понравится.