К релизу готовятся новые iPad Pro

Стоит сказать, что достаточно часто на просторах интернета появляется информация о технике компании Apple еще до официального анонса. Это весьма понятно, так как интерес к продукции крайне высокий и инсайдеры быстро сливают любую информацию в сеть, дабы получить с этого хоть какую-то выгоду. Однако иногда случаются смешные ситуации, когда данные о новой технике сливают сами разработчики из компании Apple. К примеру, недавно в сети появилось новое руководство пользователя, в котором четко отмечены планшеты компании, которых еще нет в продаже и их даже никто еще не анонсировал. Это значит, что вскоре будут представлены новые iPad Pro, хотя мы не думаем, что в них будет что-то кардинально новое. Скорее всего улучшат железо.