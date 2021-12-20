KINGMAX представила память стандарта DDR5

Компания KINGMAX представила свою память новейшего стандарта DDR5 для настольных ПК. Оперативная память DDR5 полностью совместима с платформой Intel Alder Lake 12-го поколения и чипсета Z690. Модули памяти оснащены встроенным PMIC (ИС управления питанием) для обеспечения стабильного питания, помогающего улучшить управление блоком питания на DIMM. Как известно, DDR5 предлагает более высокую скорость передачи данных, чем у DDR4.

Базовая частота памяти KINGMAX DDR5 начинается от 4800 МГц (CL40). Также есть вариант с частотой 5200 МГц (CL42). Оба модуля имеют рабочее напряжение 1,1 В. ОЗУ будет выпущено объемом 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ и с пятилетней гарантией от производителя. Когда модули памяти DDR5 от KINGMAX поступят в продажу неизвестно.