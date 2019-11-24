Качественные рендеры планшета Huawei MatePad Pro

2019-11-24, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Huawei MatePad Pro; [123]
Сегодня в сеть были слиты материалы из утекшего превью с планшетом Huawei MatePad Pro, анонс которого состоится уже завтра.

Они демонстрируют не только само безрамочное устройство, но и пару дополнений к нему. Это клавиатура, за счет которого планшет превращается в мини-ПК и известный стилус M-Pencil, который весит 14 г и имеет задержку всего в 20 мс, шесть установок для управления жестами и 10 часов работы от 1 часа зарядки.

Планшет также должен получить операционную систему Android 10, восьмиядерный чипсет 8- HiSilicon Kirin 990 и батарею на 7250 мАч.


Комментарии и отзывы Huawei MatePad Pro
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