Качественные товары из США

Наши обязанности

Закупка образцов товара и их экспертная проверка

Размещение заказа на производство продукции с вашим логотипом

Контроль качества на каждом этапе производства

Тщательная проверка всех товаров в оптовой партии на соответствие предъявленным требованиям качества

Упаковка и отправка товаров на склады Амазона. Товары хранятся в специальной ячейке под вашим именем и уникальным номером

Amazon является самым большим онлайн-ритейлеров в мире. Ежедневно отправляя по 3 миллиона различных заказов в 185 стран мира. Более 50% пользователей покупают товары на сумму со средним чеком 80-400 долларов. Онлайн-ритейлер полностью берет на себя ответственность за хранение, обработку заказов и доставку. по ссылке предлагает услуги заказа и поможет выйти на рынок США со своей продукцией. Вести бизнес на новом рынке - дело опасное и сложное. С помощью торговой площадки Amazon можно запустить свой бизнес-проект через интернет, даже без наличия своего производства. Мы поможем вам в этом. Сервис поможет вам оформить ваш заказ, начиная от выбора производителя до транспортировки на склад ритейлера.

Ваш бренд это ваш инструмент. С ней вы можете контролировать цену на товар и обходить конкурентов с идентичным товаром, но без назнавания. Компания Еasy China Business имеет большой опыт работы с китайскими производителями. Теперь они расширяются и выходят на американский рынок. Тут можно найти широкий выбор товаров ниши разной ценовой политики. Если ваш бренд расширит свой ассортимент, это пойдет только на руку. Еasy China Business выполняет весь перечень услуг для бизнеса. Менеджеры компании производят поиск производителя, сделает заказ пробных образцов. Оформление сделки тоже ляжет на руки компании. Проверка качества и упаковка товара в соответствии с требованиями Amazon FBA, а также доставка на склад Amazon.

Для оценки достоинств торговли на Amazon FBA можно начать с небольшой партии. В дальнейшим вы можете расширить ассортимент и расширить свой бренд.

Наши гарантии

Экспертная проверка образцов выбранного вами для торговли на Amazon товара

Запуск и контроль производства необходимого продукта

Оптимальная логистика

Полная ответственность за прохождение всех стадий вашего заказа

Для удобства оплаты открыты счета в крупнейших банках Украины, России, Казахстана, также есть кошельки WebMoney, Payoneer, WeChat Pay, Яндекс Деньги. Вы сможете легко оплатить свой заказ в любом уголке планеты. Условия оплаты: 100% предоплата заказа, в цену товара включены все услуги. Доставка оплачивается отдельно после отправки товара либо после его получения. На сайте компании есть множество видео-отзывов от реальных участников проекта.

Как оплатить

Добавьте товар в корзину

Оформите заказ и выберите метод оплаты

Согласуйте заказ с менеджером

Получите счет на оплату с реквизитами

Внесите 100% предоплаты