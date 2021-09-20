Как снимает камера в Ulefone Power Armor 13. Видео

Компания Ulefone продолжает рассказывать об особенностях своего нового защищенного смартфона Ulefone Power Armor 13, который среди прочего получил батарею ёмкостью 13200 мАч. В новом видео производитель показал возможности фото и видеосъемки: отметим замедленную съёмку, искусственный интеллект для распознавания сцены, ночной режим, профессиональный режим, создание GIF-анимаций и съемку видео в разрешении 4K.

Напомним, что смартфон получил тыльную квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольный модуль разрешением 8 Мп, модуль для макрофотографии и датчик для замера глубины сцены. Селфи-камера оснащается датчиком изображения разрешением 16 Мп.
Комментарии и отзывы Ulefone Power Armor 13
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