Как тестируют смартфон OUKITEL K12 на фабрике

2019-06-18, Автор - kinder_ggwp; Продукт - OUKITEL K12; [83]
В июне OUKITEL анонсировала новое поколение смартфонов с мощными батареями на 10 000 мАч — OUKITEL K12.

Аппарат уже доступен для заказа в магазине-партнёре GearBest по специальной цене $239.99, а в новом видео компания решила показать, как производится контроль качества продукции:

Ещё до начала массового производства и после запуска сборочных линий устройства OUKITEL проходят более 40 тестов для подтверждения их качества. В OUKITEL K12 проверяют разъём питания (3000 раз вставляя и вынимая коннектор), 2000 раз сгибают корпус, 3000 раз испытывают его под давлением, 10 000 роняют в тесте микропадений, выдерживают 48 часов при температуре воздуха 70 °C, оставляют на четыре часа в специальной вращающейся камере и 16 раз тестируют падения с высоты 50 см под разными углами.

OUKITEL K12 оснащён 6.3-дюймовым дисплеем Full HD+, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная двойная камера — с 16-мегапиксельным сенсором Sony, селфи-модуль на 8 мегапикселей. Аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч обеспечивает до недели автономной работы и поддерживает новый стандарт быстрой зарядки 5В/6А. Металлические торцы корпуса сочетаются с текстурой кожи на задней крышке. Модель поддерживает основные диапазоны мобильных сетей и оснащена NFC-чипом для бесконтактной оплаты в магазинах.

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