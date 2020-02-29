Как узнать скорость Wi-Fi и расчитать ее для роутера в офис

Многие пользователи Wi-Fi давно выяснили для себя, что скорость обмена информацией по радиосети на участке "роутер-ПК" может ощутимо отличаться от заявленной (обещанной провайдером).

Предположим, организация платит за скорость 100 мегабит в секунду, а все сотрудники пользуются ноутбуками, которые подключены к маршрутизатору по WiFi сети. Если у Вас нет знаний о роутерах, почитайте тут https://klaster.ua/shop/peredacha-dannyh/setevoe-oborudovanie/marshrutizatory/

В случае, когда роутер "срезает" скорость (а это случается почти всегда), реальная скорость на участке соединения "роутер-ноут" по WiFi может не превышать 50 Мбит/с.

Досадно, однако даже высокоскоростной (и недешевый) тарифный пакет не гарантирует, что вы получите на ноутбуке всю скорость, обещанную провайдером. Хотя разницу можете и не заметить - при небольших нагрузках на сеть. А как вычислить, сколько скорости "крадет" роутер? Об этом мы и расскажем ниже.

Как узнать реальную скорость Вай-Фай?

Самый простой способ - проверка скорости через состояние подключения. Рассмотрим вариант с одной из самых популярных операционок - Windows. В ней предусмотрена возможность автоматического определения скорости сети при подключении (правда, с определенной долей погрешности).

Чтобы узнать скорость, выполните простые действия:

Откройте диалоговое окно комбинацией Win+R. Наберите в окне NCPA.CPL и жмите ввод. Кликните правой клавишей по беспроводной сети. Откроется меню, где нужно выбрать пункт "Состояние".

Перед вами появится окошко, в котором вы прочтете локальную скорость на участке между маршрутизатором и ПК в мегабитах за секунду Учтите - это именно локальная, скорость, а не скорость интернета!

К сожалению, при работе с сетью Wi-Fi найденный показатель не соответствует обещанному. Реальная скорость будет на порядок, а то и в три раза ниже. Но порой уже на этом этапе проверки становится понятно, что интернет медленнее, чем вы рассчитывали. А теперь определим объективную скорость WiFi.

Реальная скорость "локалки" и как ее найти

Чтобы ответить на вопрос, какова реальная скорость в сети Wi-Fi, вам потребуется второй комп или ноутбук. Первый мы оставляем "работать" с маршрутизатором по Wi-Fi, а второй подключаем к маршрутизатору по кабелю. Наша задача - передать на второй девайс с первого любой файл. Процесс многоступенчатый. А начинаем мы его с ноута, который подключен к маршрутизатору по кабелю.

Смотрим, подключился ли девайс к маршрутизатору (появился специальный символ). Открываем проводник (Win+E), переходим в "Сеть". Если сетевое обнаружение включено – пропускаем следующие действия до 8-го пункта. Если всплыло сообщение, что обнаружение не действует (обычно таковы настройки Винды по умолчанию) – «углубляемся» в меню от панели управления до центра управления сетями и общим доступом, где выбираем пункт об изменении доппараметров доступа для всех. Далее в "Гостевой или общедоступной" надо подключить обнаружение и доступ к ресурсам для всех. Во "Всех сетях" включаем общий доступ для сетевых пользователей и отключаем общий доступ с парольной защитой. В проводнике кликаем "Сеть" и соглашаемся включить сетевое обнаружение. Создаем на диске общую папку и открываем ее для всех (по пути «Свойства/Доступ/Общий доступ»). Добавляем группу всех пользователей, выбрав соответствующий пункт. Даем им разрешение на чтение и запись, руководствуясь пунктами и подсказками меню (в свойствах должен появиться сетевой путь к папке, это значит, что она стала достижимой).

Следующий этап действий проводим на ноуте/ПК, соединенном с маршрутизатором через WiFi:

Включаем сетевое обнаружение (как в предыдущем случае). Запускаем проводник, открываем "Сеть". Находим имя второго девайса, кликаем (предварительно проверьте его рабочую группу - она должна совпадать с группой первого ПК/ноутбука). Находим в общем доступе расшаренную с первого ПК папку, открываем. Выбираем на ноуте файл, около 1 Гб, копируем в эту папку.

Собственно, скорость копирования, которая будет отображаться на экране через пару секунд после начала процедуры (то есть, после стабилизации) - это и есть практическая скорость передачи по WiFi сети.

После окончания копирования попробуйте "перекинуть" файл обратно, чтобы вычислить среднюю скорость и оценить стабильность сети.



Если Вы решили сделать новую Wi-Fi сеть в офисе, то незабывайте что большинство беспроводных точек доступа разделяют заявленную скорость на всех пользователей. Описание характеристик точек доступа есть вот тут.

Представим что указанная скорость Wi-Fi роутера 300Мбит, а в офисе работает 10 сотрудников. В данной ситуации каждый пользователь получит около 30 Мбит. В реальности это значение будет немногоуузнать выше, если в настройках роутера нет ограничений, а все сотрудники не сидят в Интернете одновременно. По роутерам



При рассчетах проектант выясняет потребности бизнеса и потом подбирают оборудование. Но если говорить про относительные цифры, то комфортной работы нужно закладывать не менее 30 Мбит на каждого сотрудника (для выхода в интернет). Также в настройках маршрутизатора рекомендуется ставить верхнее значение скорости доступа, дабы любители фильмов не "ломали" всю офисную работу.