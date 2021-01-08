Камера Oppo Reno4 Pro 5G оказалась посредственной

Oppo Reno4 Pro 5G только что прошел тест камеры в DxOMark. Устройство набрало наивысший балл по сравнению со всеми смартфонами линейки Reno, протестированными DxOMark, в целом набрав 104 балла, но по сравнению с конкурентами это достаточно низкая оценка. Говоря о характеристиках устройства, Reno4 Pro 5G оснащен 48-мегапиксельным основным датчиком, а также 13-мегапиксельным телеобъективом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом на задней панели. Согласно тестам DxOMark, мобильный телефон китайского технологического гиганта среднего класса получил 109 баллов по фотографии, 60 баллов по зуму и 101 балл по видео. С такой оценкой даже в топ-20 попасть не получится, но, конечно, стоит понимать, что это и не флагманский гаджет.