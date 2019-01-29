Камера OrCam для запоминания лиц

Компания MyMe разработала девайс OrCam, которое вы надеваете на свою футболку, чтобы помочь вам вспомнить лица.

OrCam MyMe имеет небольшую встроенную камеру и собственный алгоритм распознавания лиц, так что вы можете связать имена с лицами. Это гаджет может быть полезным устройством на бизнес-конференциях или узнать больше о том, как вы проводите обычный день.

Секрет OrCam в том, что он может обрабатывать распознавание лиц и оптическое распознавание символов на крошечном устройстве с небольшой батареей. Также важно отметить, что OrCam MyMe не записывает видео или аудио. Когда устройство обнаруживает лицо, оно создает подпись и пытается сопоставить ее с существующими подписями. Устройство еще не доступно для покупки, но они планируют выпустить его в январе 2020 года за 399 долларов.