Камера Petcube Bites Treat Flinging Pet для развлечения любимцев

Развлекай своего пушистого друга, даже когда тебя нет дома, с помощью камеры Petcube Bites Treat Flinging Pet.

Обладая исключительной широкоугольной камерой 138 на градусов, это интеллектуальное устройство не только записывает милые моменты вашего любимца, но и в сочетании с приложением Petcube Bites разбрасывает лакомства по всей комнате для небольшого дополнительного упражнения. Он вмещает до 100 угощений, а сам контейнер пригоден для мытья в посудомоечной машине. Используя приложение, Petcube Bites будет раздавать угощения так часто, как вы захотите. Более того, он может отбрасывать угощения на 2 метра.

С камерой 1080p HD вы можете записать все самые интересные моменты или даже наблюдать в живую. Устройство также обладает функцией ночного видения и двухполосным динамиком. Стоимость гаджета составляет 179 долларов.