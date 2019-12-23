Камеры Samsung Galaxy S11 и Huawei P40 Pro сравнили на графике

В сети появилась диаграмма, на которой сравнивают возможности основных камер в еще не представленных официально смартфонах Samsung Galaxy S11, Galaxy S11+ и Huawei P40 Pro. Корейский флагман Galaxy S11 получит 12-Мп основную камеру, модуль телефото на 64 Мп и 12 Мп сверхширокоугольный модуль. При этом в Galaxy S11+ будут датчики разрешением 108 Мп, 48 Мп и 12 Мп. Что до Huawei P40 Pro, то он получит главный модуль на 54 Мп, 40 Мп сверхширокоугольный модуль и 8 или 16 Мп модуль с 10-кратным зумом.