Камерофон HONOR Magic 9 Pro Max получил батарею на 8800 мАч

Компания Honor пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Magic 9 Pro Max, одной из особенностей которой стала батарея пятого поколения Qinghai Lake Blade ёмкостью 8800 мАч с плотностью энергии 1000 Втч/л и рекордным 40% содержанием кремния.

Новинка также характеризуется поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, 6,85-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 1320:2868 точек, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, локальной пиковой яркостью 10000 нит и глобальной пиковой яркостью 2000 нит, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,28 дюйма, оптика с диафрагмой f/1.57 и стабилизацию уровня CIPA 8.0), 200 Мп (перископический телеобъектив с диафрагмой f/2.6 и сенсор размера 1/1,4 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), фирменным чипом для обработки изображений H1, защитой от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K, поддержкой 500-мм телеобъектива и комплекта для видеосъемки с подставкой-внешним аккумулятором, беспроводным пультом, боковой поворотной ручкой, рамкой расширения памяти, быстросъемным адаптером Arca, радиатором, тыльной пластиной для объектива и креплением фильтра. Цена базовой версии с 12/256 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составила эквивалент 970 долларов.