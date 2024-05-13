Камерофон Vivo X100s Pro оценен в 690 долларов

Компания Vivo выпустила в Китае камерофон X100s Pro, который обойдется в 690, 775 и 855 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется новым флагманским чипом MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,25 ГГц, оперативной памятью LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.0, процессором обработки изображений V2, 6,78-дюймовым экраном OLED с разрешением 2800:1260 точек, адаптивной частотой обновления LTPO 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (4,3-кратное оптическое приближение) и 50 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды и пыли (IP69) и операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4 «из коробки».
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