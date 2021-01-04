Камерофон Vivo X60 Pro доступен для предзаказа

Компания Vivo начала принимать предзаказы на смартфон Vivo X60 Pro, который был представлен в самом конце прошлого года. Аппарат можно заказать в версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти по цене в 690 долларов. Старт розничных продаж в Китае запланирован на 8 января.

Напомним, что новинка характеризуется платформой Samsung Exynos 1080, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13-Мп сверхширокоугольным модулем, 13-Мп портретным модулем у стандартной модели и 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом, аккумулятором на 4200 мАч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и предустановленной OriginOS 1.0 на базе Android 11.