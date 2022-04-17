Камерофон Vivo X80 Pro засветился на тизере

В сети появился тизер с изображением задней панели смартфона Vivo X80 Pro, главной особенностью которого станет основная камера. К её разработке причастна легендарная немецкая компания Zeiss. В состав камеры войдет главный модуль с новым датчиком Samsung GNV, сверхширокоугольный, портретный и перископный модуль, выходящий за пределы круглого блока.

Ранее базовая модель Vivo X80 была замечена Google Play Console, подтвердившей наличие флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9000, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 12. Старшие модели Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro+, как предполагается, будут основаны на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.