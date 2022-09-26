Камерофон Xiaomi 13 Ultra могут выпустить уже этой осенью

Сразу после летнего дебюта смартфона Xiaomi 12S Ultra глава Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что следующее поколения этого камерофона может появиться и в глобальной продаже. Сегодня известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что презентация Xiaomi 13 Ultra может состояться до конца осени. Утверждается, что устройство с кодовым наименованием M1 находится на финальной стадии разработки. От предшественника новинка будет отличаться флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, официальный анонс которого ожидается в ноябре и более быстрой проводной зарядкой мощностью более100 Вт. А вот главная особенность устройства, камера с однодюймовым сенсором Sony IMX989, перекочует и в Xiaomi 13 Ultra.