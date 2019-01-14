Канада принимает жесткие меры по поводу дронов

Канада приняла новые правила, которые потребуют регистрации любого беспилотника весом от 250 гр до 25 кг и потенциальным пилотам должно быть не менее 14 лет, также он должен быть гражданином или постоянным жителем Канады.

Придется пройти курсы и сдать экзамен, чтобы получить сертификат пилота. Опытные операторы беспилотных летательных аппаратов, те, кто хочет летать в контролируемом воздушном пространстве или рядом с посторонними, должны сдать экзамен и пройти проверку полета. Новые правила вступают в силу 1 июня, и они будут нести жесткие штрафы. За нарушение частные лица могут заплатить до 3000 долларов, а предприятия могут заплатить до 15000 долларов.