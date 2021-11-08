Карманная керамическая электробритва Erazor

Керамическая электробритва Erazor - отличный способ оставаться в отличной форме, где бы вы ни находились. Крошечная портативная бритва легко поместится в вашем кармане или сумке для гаджетов и позволит вам оставаться в ухоженном состоянии благодаря керамическим лезвиям, которые остаются острыми в течение многих лет.

Легкая электробритва весит всего 68 г, водонепроницаема, способна работать до 60 дней и легко заряжается с помощью порта USB-C. Обеспечивает гладкое бритье всего на 0,05 мм благодаря небольшому, но мощному электромоторчику со скоростью вращения 6600 об/мин.

Керамическое лезвие нашло широкое применение в задачах точной резки. Обладая превосходными физическими и химическими свойствами, он набирает популярность на кухне в качестве кухонных ножей и ножниц, а также различных хирургических инструментов на операционных столах. Он исключительно острый, стойкий и не требует особого ухода. Керамические лезвия изготовлены из оксида циркония. Это прочный материал, который рассчитан на долговечность, особенно в универсальных ножах и резаках, а это означает, что он будет оставаться острым и сохранять режущую кромку намного дольше без необходимости замены лезвий. Керамические лезвия химически инертны и более устойчивы к воздействию вредных веществ, чем сталь. В то время как металл требует защитного покрытия, чтобы избежать преждевременной коррозии, керамика никогда не ржавеет. Вам просто нужно ополоснуть лезвие водой после использования, чтобы оно оставалось чистым.

Комментарии и отзывы Erazor
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