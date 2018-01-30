Карманный игровой минибук GPD WIN 2

Совсем недавно было представлено мобильное карманное устройство для запуска компьютерных баттлов, которое позволит запускать даже такие игры, как «GTA V», «Ведьмак», «Overwatch» и «Grand Theft Auto V».

GPD WIN 2 выпущено в виде, аналогичном консоли Nintendo 3DS.

Игровое устройство состоит из производительного процессора Core m3-7Y30 с интегрированным графическим ядром HD Graphics 615, 8 ГБ оперативной памяти, заменяемого съёмного накопителя SSD на 128 ГБ, 6-дюймового дисплея с разрешением 1280х720 точек, слота для microSD-карточек памяти, клавиатуры, беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11a/ac и Bluetooth 4.2, гнезда для наушников, разъёмов USB-C, USB 3.0 и microHDMI. В качестве операционной системы выбрана Windows 10 Home. Изделие снабжено парой аккумуляторов, емкость каждого – 4 900 мАч. Этого хватит для 6–8 часов непрерывной игры. В качестве приятного бонуса — возможность подзаряжать от консольного штатного аккумулятора различные мобильные гаджеты. Весит изделие 460 гр. Стоимость GPD WIN 2 по предзаказу составляет 649 долларов. Доставка товара начнётся лишь в мае этого года.