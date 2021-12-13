Карманный мультитул PICHI X2 EDC Titanium

PICHI X2 это удобный, карманный мультитул. Он изготовлен из лучшего материала, титана Grade 5, с использованием девяти этапов мастерства. Титан Grade 5 - идеальный материал для карманных инструментов EDC, он легкий, прочный и непревзойденный. Предлагая карманный инструмент, на который можно положиться, когда он вам больше всего нужен и его можно легко переносить не занимая слишком много места. Лезвия - это наиболее часто используемый инструмент в инструменте EDC. Компания использовала хирургическое лезвие № 11.

Положите ли вы PICHI X2 в карман или повесите на ремешок, вы не почувствуете этот инструмент. Вес инструмента составляет 44 грамма. С головкой гаечного ключа, которая подходит для более чем 20 болтов и поворачивается как трещотка, вам больше не понадобятся другие инструменты.

Комментарии и отзывы PICHI X2 EDC Titanium
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