Карманный переводчик ONE Mini Pocket Multilingual Assistant

ONE Mini Pocket Multilingual Assistant поможет вам перевести до 12 различных языков.

Это многофункциональное устройство включает запись голоса, многоязычную речь-текст, перевод AI и службу переводчика в реальном времени. Вам больше не придется нажимать между неадекватными приложениями для перевода на вашем смартфоне. Для простого и короткого разговора AI-powered поддерживает двусторонний голосовой перевод между 12 языками в режиме реального времени с точностью до 97%.

Для более продолжительных, более сложных и профессиональных разговоров ONE Mini предоставляет услуги переводчика в режиме реального времени 24/7, что избавит вас от всех видов чрезвычайных ситуаций в языковых барьерах. Благодаря функции преобразования речи в текст ONE Mini может записывать речь и транскрибировать многоязычный текст в режиме реального времени. Это идеальное устройство благодаря своим компактным размерам отлично помещается в сумке или кармане.