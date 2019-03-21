Карманный проектор Philips PicoPix

Легко проецируйте контент с помощью интеллектуального карманного проектора Philips PicoPix.

Это Android-устройство позволяет вам делиться контентом в любое время и в любом месте. Сочетая светодиодную технологию и систему SmartEngle, PicoPix проецирует яркие HD-изображения с идеальным уровнем контрастности. Кроме того, интеллектуальный проектор обеспечивает наилучшее качество изображения независимо от проецируемого размера. Проецирование до 150 дюймов позволяет полностью погрузиться в игру или фильм. В комплекте с функциями Wi-Fi и HDMI вы можете легко обмениваться видео и фотографиями с вашего устройства. Встроенный мультимедийный проигрыватель позволяет смотреть фильмы прямо с проектора. Легкий и компактный PicoPix может проецировать контент до двух часов без подзарядки.