Карта для майнинга XFX BC-160 на базе "Navi 12" продается в Китае за 2000 долларов

Компания XFX начала продажи карты для майнинга криптовалюты AMD BC-160 на базе чипа AMD "Navi 12". Карта доступна на AliExpress за 2000 долларов.

«Navi 12», представляет собой мобильный графический процессор MCM, который AMD разработала исключительно для MacBook Pro 2019 года. Он сочетал в себе кристалл графического процессора на основе RDNA с 16 ГБ HBM2 через интерфейс шириной 2048 бит. Построенный на 7-нм узле, кристалл графического процессора "Navi 12" на BC-160 сконфигурирован с 36 вычислительными блоками (2304 потоковых процессора) и 8 ГБ HBM2 по полной 2048-битной шине памяти.

В карте используется система охлаждения с вентилятором, номинальная мощность платы составляет 150 Вт при заявленной мощности 69,5 Mh / s (ETH). Предоставляются драйверы для Linux, а поддерживаемое программное обеспечение для майнинга включает Team Red Miner и Phoenix Miner. Карта оснащена интерфейсом PCI-Express 4.0 x16, ее драйвер поддерживает системы, в которых установлено до 12 из них. Маркетинговый слайд проливает свет на номенклатуру, которую AMD использует для своих карт для майнинга. «BC» в BC-160 представляет «вычисление цепочки блоков», «1» означает поколение, в данном случае первое поколение, а «60» представляет класс хешрейта с ETH.