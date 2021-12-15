«Navi 12», представляет собой мобильный графический процессор MCM, который AMD разработала исключительно для MacBook Pro 2019 года. Он сочетал в себе кристалл графического процессора на основе RDNA с 16 ГБ HBM2 через интерфейс шириной 2048 бит. Построенный на 7-нм узле, кристалл графического процессора "Navi 12" на BC-160 сконфигурирован с 36 вычислительными блоками (2304 потоковых процессора) и 8 ГБ HBM2 по полной 2048-битной шине памяти.
В карте используется система охлаждения с вентилятором, номинальная мощность платы составляет 150 Вт при заявленной мощности 69,5 Mh / s (ETH). Предоставляются драйверы для Linux, а поддерживаемое программное обеспечение для майнинга включает Team Red Miner и Phoenix Miner. Карта оснащена интерфейсом PCI-Express 4.0 x16, ее драйвер поддерживает системы, в которых установлено до 12 из них. Маркетинговый слайд проливает свет на номенклатуру, которую AMD использует для своих карт для майнинга. «BC» в BC-160 представляет «вычисление цепочки блоков», «1» означает поколение, в данном случае первое поколение, а «60» представляет класс хешрейта с ETH.