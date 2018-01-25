Карта памяти MicroSD достигает 512 ГБ объема для хранения

Компания под названием Integral Memory выпустила карту памяти microSD с большой емкостью 512 ГБ, да, это половина терабайта на немного меньшем, чем ваш мизинец. Карта считывается максимум 80 Мбайт / с и соответствует стандарту UHS-I U1.Их новая 512-гигабайтная карта microSDXC V10, UHS-I U1 обеспечивает все совместимые смартфоны и планшеты Android с массовым увеличением памяти, что позволяет пользователям создавать, хранить и делиться фотографиями и видео, а также наслаждаться загрузкой приложений и музыки - не опасаясь, за место для хранения.