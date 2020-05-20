Карты памяти SD Express обеспечат скорость передачи до 3940 МБ/с

SD Association представила новую спецификацию SD 8.0 для карт памяти SD Express. Новые карты используют PCIe Express 4.0 и NVMe для достижения скорости передачи до 3940 МБ / с (~ 4 ГБ / с). В настоящее время текущие карты SD Express имеют максимальную скорость 985 МБ/с, а UHS-III SD 624 МБ/с.

Это весьма значительное и полезное улучшение, учитывая, что тех же смартфонов, поддерживающих запись видео в разрешении 8K, на рынке становится все больше — увеличение пропускной способности позволит существо время на передачу данных. Новая спецификация SD 8.0 будет доступна на картах SDHC, SDXC и SDUC. И, что еще важнее, будет обратно совместимым. Это означает, что вы сможете использовать новые SD 8.0 SD-карты на старых устройствах.

Однако для полного раскрытия потенциала новых карт потребуется совместимый считыватель с поддержкой двух линий PCIe 4.0. В противном случае скорость передачи будет ограничена 2 ГБ/с при использовании PCIe 3.0.