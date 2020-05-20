Карты памяти SD Express обеспечат скорость передачи до 3940 МБ/с

Это весьма значительное и полезное улучшение, учитывая, что тех же смартфонов, поддерживающих запись видео в разрешении 8K, на рынке становится все больше — увеличение пропускной способности позволит существо время на передачу данных. Новая спецификация SD 8.0 будет доступна на картах SDHC, SDXC и SDUC. И, что еще важнее, будет обратно совместимым. Это означает, что вы сможете использовать новые SD 8.0 SD-карты на старых устройствах.
Однако для полного раскрытия потенциала новых карт потребуется совместимый считыватель с поддержкой двух линий PCIe 4.0. В противном случае скорость передачи будет ограничена 2 ГБ/с при использовании PCIe 3.0.