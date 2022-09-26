Карту Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC уже продают в Гонконге

Профильное издание VideoCardz опубликовало фотографии видеокарты Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC, продажи которой стартуют только через две недели. Утверждается, что снимки предоставил пользователь, купивший новинку у небольшого гонконгского ритейлера. В комплект поставки Gigabyte GeForce RTX 4090 Geming OC вошел переходник с четырёх 8-контактных разъёмов питания на новый 12+4-контактный разъём PCIe 5.0. Напомним, что сама карта характеризуется графическим процессором AD102-300 на базе архитектуры Ada Lovelace с 16 384 ядрами CUDA, выполненном по 5-нм техпроцессу TSMC 4N, а также 24 ГБ памяти GDDR6X. Рекомендованная цена эталонной версии адаптера составляет 1600 долларов.

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