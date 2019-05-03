KeyBlock - кошмар для автомобильных воров

С момента введения брелоков с дистанционным управлением угон автомобилей не уменьшился, а наоборот, вырос на 56%. Новый продукт KeyBlock фирмы Vanacc, использует технологию RFID-блокировки, чтобы не дать ворам получить доступ к автомобилю без ключа.

Корпус, блокирующий RFID, не позволяет хакерам воспроизводить код ключа подписи, сгенерированный вашим брелком. Когда вам НУЖНО использовать брелок, просто откройте коробку и выдвиньте ее с помощью ползунка, встроенного прямо в брелок.

Внутренний пружинный механизм удерживает брелок на месте, предотвращая его выскальзывание, если его держать в перевернутом положении. KeyBlock помещается прямо в ладонь и изготовлен из тонкой кожи в стиле Aston Martin, Tesla и BMW. KeyBlock можно приобрести за $ 46.