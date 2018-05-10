Kingmax Zeus Dragon DDR4 RGB характеристики оперативной памяти

2018-05-10, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Kingmax Zeus Dragon DDR4 RGB; [78]
RAM-память Zebra Dragon DDR4 RGB оснащена RGB-подсветкой и скоростью работы до 3466 МГц. ОЗУ Zeus Dragon DDR4 RGB RAM обеспечивает улучшенный визуальный опыт и превосходную производительность для игр, разгона и визуального наслаждения.
Zeus Dragon DDR4 RGB RAM спроектирован с потрясающими светодиодами RGB, которые обеспечивают яркое освещение в соответствии с вашим стилем системы. Память поддерживает ASUS AURA II Sync, которая позволяет пользователям создавать пользовательские световые эффекты, которые можно синхронизировать с такими обычными действиями, как музыка, игры и даже температура процессора / графического процессора. А высококачественный алюминиевый радиатор всегда может пассивно охлаждать вашу RAM, что позволяет увеличить теплоотдачу и, следовательно, обеспечивает невероятный эффект охлаждения.
Соответствие стандартам JEDEC.
Строго отобранные высококачественные компоненты.
Совместимость с ASUS AURA II Sync.
Поддержка Intel XMP 2.0.
Отличная стабильность и совместимость.
Более низкая потребляемая мощность.


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